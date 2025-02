Ilfattoquotidiano.it - Pirata della strada travolge e uccide ciclista di 77 anni, arrestato dai carabinieri

Un 77enne è morto investito mentre era in sella alla sua bicicletta a Marsciano, in provincia di Perugia. L’investitore, che che era scappato senza prestare soccorso, è statocon l’accusa di omicidiole. Isono intervenuti nella frazione di San ValentinoCollina, dove, intorno alle 12.30, l’anziano è stato travolto da un’autovettura mentre era sulla sua bicicletta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’anziano. Sono scattate le indagini da parte deiCompagnia di Todi, i quali hanno identificato eil conducente del veicolo coinvolto nel tragico incidente poiché ritenuto responsabile di omicidiole e fuga.Si tratta di un 53enne italiano del luogo, che, mentre transitava sullastatale 317, alla guida di una Peugeot 206, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito ilcon la parte anteriore destra del veicolo.