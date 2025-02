Today.it - Piove sul bagnato per il Chieti Basket 1974: arriva una pesante penalizzazione

Leggi su Today.it

Tanto tuonò che piovve, ma non si tratta di un fulmine a ciel sereno: per ili guai non sono finiti e la previstata. Mediante comunicato ufficiale, n.499 (Giudice Sportivo Nazionale n.120), infatti, è stata disposta ladi 3 punti per il club.