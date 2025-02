Oasport.it - Pioggia protagonista a Buenos Aires: vincono i fratelli Cerundolo e Baez, saluta Darderi e Passaro si ritira

Leggi su Oasport.it

Tantae solo tre match portati a termine anella giornata dedicata ai primi turni del torneo ATP250. Poco da fare per gli organizzatori, costretti a cambiare lo schedule in vista di quel che sarà, dovendo combinare primi round e secondi per tale criticità.In casa Italia non si può sorridere perché tra le sfide andate in scena vi è quella di Luciano. Prosegue il periodo buio dell’italo-argentino (n.59 della classifica mondiale), costretto a cedere sullo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 43 minuti di partita al padrone di casa Francisco(n.28 del ranking). Un match interrotto per la perturbazione citata a fine primo set e ripreso in condizioni di campo molto lente e complesse. L’ha spuntata dunqueche nel prossimo turno giocherà contro il fratello minore Juan Manuel (n.