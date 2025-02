Agi.it - Pioggia nel fine settimana e neve a quote basse

AGI - Il Mediterraneo centrale è nel mirino di correnti umide che scorrono grazie a un flusso umido che interessa buona parte dell'Europa centrale. Qui è presente anche una piccola goccia fredda che entro il weekend porterà un veloce peggioramento meteo in Italia. Tra oggi e domani comunque ancora molte nuvole in transito con possibilità di piogge intermittenti, per lo più di debole intensità. Fenomeni più consistenti potrebbero comunque interessare Toscana e Umbria. Venerdì ecco che una goccia fredda in quota scorrerà sul Mediterraneo centrale portando un rapido peggioramento prima su Nord-Est e regioni centrali e poi anche al Sud. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano avremo un generale calo della quotacon fiocchi fino a 200-400 metri sull'Emilia Romagna e anche 300-600 metri sulle regioni del Centro, in particolare su Toscana, Umbria e Marche.