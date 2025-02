Tarantinitime.it - Pierpaolo Volpe eletto Presidente del Coordinamento regionale degli Ordini degli Infermieri della Puglia

Tarantini Time QuotidianoMartedì 11 febbraio 2025 si è costituito ildelle Professionistiche, la cui assemblea haall’unanimitàOPI pugliesi. Un importante riconoscimento per ildell’OPI Taranto, che premia l’impegno messo in campo ormai da anni a favoreprofessionestica, teso a rafforzare il ruoloin ambito sanitario.IlOPIè così strutturato:;Vice: Paola De Biase;Tesoriere: Saverio Andreula;Segretario: Giuseppe Papagni.“Ringrazio vivamente i Presidentiper aver riposto in me una fiducia incondizionata per l’assunzione di un ruolo così importante e delicato che ha riflessi sulla Sanità pugliese -afferma il neo-.