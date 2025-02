Ilrestodelcarlino.it - Picchiato e rapinato in strada: denunciati quattro giovanissimi

Identificati ea piede libero iragazzi che nella serata del 21 gennaio hanno aggredito eun 20enne residente a Cesenatico, nella zona della stazione ferroviaria. I carabinieri hanno dato esecuzione a due decreti di perquisizione, emessi dalle Procure della Repubblica di Forlì-Cesena e per i Minorenni di Bologna, a carico digiovani, di cui tre minorenni, ritenuti gli autori in concorso della rapina. Tutti saranno processati per il pesante reato di rapina aggravata. Quella sera la vittima era scesa dal treno proveniente da Ravenna e si era diretto a piedi in direzione della sua abitazione. Imalviventi lo hanno seguito, minacciato e colpito violentemente con calci e pugni, per poi sottrargli l’orologio che aveva al polso ed uno zainetto contenente il portafogli, i documenti e uno smartphone.