Milanotoday.it - Picchiato a sangue e accoltellato per strada a Milano

Leggi su Milanotoday.it

Prima l’aggressione e i pugni in faccia, poi il fendente. Un uomo di 43 anni è statoin via Angelo Rizzoli a(zona Cascina Gobba) nella notte tra martedì e mercoledì 12 febbraio. I contorni della vicenda non sono ancora chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei.