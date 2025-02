Ilrestodelcarlino.it - Piazza XX Settembre Bologna, bar chiuso per 10 giorni e arresti per spaccio

, 12 febbraio 2025 – Due, due denunciati e sospensione della licenza per un bar di zona. Neiscorsi la polizia di Stato ha effettuato vari servizi di controllo in zonaXXe Autostazione, finalizzati alla prevenzione e contrasto dei reati, in un’area che continua ad essere oggetto di diverse segnalazioni da parte dei cittadini. L’attenzione della Questura è massima e si è tradotta in varie attività di controllo. Operazioni di polizia inXXNella mattinata di domenica 9 febbraio gli agenti della Sala operativa della Questura, attraverso le telecamere di sorveglianza, hanno notato un’attività dinei pressi diXX. In particolare, è stato notato un cittadino tunisino, classe 2001, nascosto dietro la pensilina della fermata dei bus, che effettuava in due diverse occasioni, uno scambio di sostanza stupefacente, nascondendo qualcosa all’interno dei pantaloni.