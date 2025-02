PGA Tour al via in California il Genesis Invitational | assente Tiger Woods

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per il via al, torneo che si terrà a La Jolla, San Diego, in, e valido per il PGAdi golf. Un appuntamento di grande prestigio, dato che saranno numerose le stelle mondiali pronte a darsi battaglia sul Torrey Pines GC (South Course). Tra i nomi al via, infatti, spicca innanzitutto il numero 1 del ranking mondiale, l’americano Scottie Scheffler, oltre al nordirlandese Rory McIlroy, terzo al mondo, all’altro statunitense Collin Morikawa (quarto) e al giapponese Hideki Matsuyama (quinto), vincitore della passata edizione.In totale, saranno presenti 46 dei 50 golfisti al mondo. Il torneo prevede un montepremi da 20 milioni di dollari complessivi, di cui 3,6 andranno al vincitore. Si comincia domani, giovedì 13 febbraio, per finire domenica 16.