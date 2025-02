Lanazione.it - Pescava avannotti di anguilla nel Parco di San Rossore: denunciato 76enne

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 12 febbraio 2025 – Un pensionato di 76 anni è stato sorpreso mentreillegalmentedi, una specie protetta, nel cuore deldi SanMigliarino Massaciuccoli. L’uomo è statodai Carabinieri Forestali di Sane Pisa, intervenuti durante un servizio di controllo antibracconaggio. L’operazione è scattata nella serata di ieri, martedì 11 febbraio, quando i militari hanno notato un individuo sospetto aggirarsi nelcon una "ripaiola", un attrezzo da pesca non autorizzato. Dopo un breve appostamento, i carabinieri sono intervenuti, cogliendo l’uomo in flagrante con 80di, già pronti per essere smerciati sul mercato nero. Gli, ancora vivi, sono stati immediatamente liberati nel loro habitat naturale, mentre l’attrezzatura illegale è stata sequestrata.