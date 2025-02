Laprimapagina.it - Perugia. Proroga fino al 31 dicembre 2025 per i benefici alle auto “full electric”

previsti nel Manifesto per la Mobilità Elettrica e Sostenibile, approvato dal Comune nel 2012 e confermato in diverse occasioni, sarannotial 31per i veicoli “”.Ognielettrica avrà diritto, in linea con il regolamento comunale, a un permesso annuale gratuito per l’accessoaree Ztl. Inoltre, grazie alla collaborazione con la concessionaria Sipa spa, sarà possibile usufruire della sosta gratuita nelle aree a parcometro, esponendo il permesso. La misura è stata approvata dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla mobilità, Pierluigi Vossi.