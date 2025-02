Lanazione.it - Perugia, Mattarella all’Università per Stranieri per i 100 anni dell’Ateneo

, 12 febbraio 2025 – La città accoglie oggi il presidente della Repubblica Sergio, alla sua nona visita in Umbria. Questa mattina il Capo dello Stato partecipa alla solenne cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università per, istituita nel 1925 e pronta a festeggiare il centenario, alle 11 a Palazzo Gallenga. A fare gli onori di casa, in piazza Fortebraccio, dov’è prevista la presenza di studenti delle scuole cittadine, saranno la presidente della Regione Stefania Proietti, la sindaca Vittoria Ferdinandi, il presidente della Provincia Sandro Pasquali e il prefetto Armando Gradone mentre all’ingresso del palazzo il Presidente sarà ricevuto dal rettore, Valerio De Cesaris. Prima della cerimonia,incontrerà una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, insieme ai relatori della giornata e riceverà un dono dal rettore, a nome della comunità accademica, in segno di gratitudine per la visita.