Quotidiano.net - Permanente uomo, l’ultimo trend della bellezza maschile: ecco i vip che l’hanno scelta

Roma, 12 febbraio 2025 – Negli anni '80, laera una vera e propria tendenza per le donne, ma ciò che sorprende è il fatto che oggi a sfoggiarla siano sempre più gli uomini. Questo trattamento, che sembrava ormai superato, sta vivendo, invece, una nuova ondata di popolarità, soprattutto nei saloni dei barbieri. Mentre le donne si accontentano di ricci voluminosi e morbidi, gli uomini piùy vanno dal parrucchiere per ottenere quella che una volta veniva definita. I vip e laDai volti noti di Hollywood a quelli italiani di Sanremo 2025, molti uomini sembrano non poterne fare a meno, scegliendo, però, una versione più contemporanea, attenta al look, ma anche alla salute dei capelli. Celebrità come Jeremy Allen White, Austin Butler, Josh O'Connor e Timothée Chalamet sfoggiano chiome ricce e movimentate, dimostrando che laha fatto breccia anche tra la Gen Z.