Perisic apre la settimana del Derby d’Italia | il gol dell’ex-Inter in Juventus-PSV

Arrivati nellache porta alla sfida delle sfide del calcio italiano. Questa domenica, 16 febbraio, alle ore 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena un nuovo. Un’attesa per il match che parte da un gol a tinte nerazzurre nella sfida di ieri sera tra i bianconeri e il PSV: la rete di Ivanin gol nel 2 a 1 di-PSVSono pochi i giorni che dividono i tifosi e gli appassionati del calcio italiano dalla sfida simbolo del campionato di Serie A. Nonostante i nerazzurri siano concentrati sulla rincorsa al Napoli capolista (a distanza di un solo punto ormai, in attesa dello scontro diretto previsto per il 2 marzo), mentre i bianconeri a trovare la permanenza in zona Champions, ilsi fa già sentire.Una piccola manifestazione di questo scontro tra le due parti si è però già palesata nell’impegno degli uomini di Thiago Motta di ieri sera.