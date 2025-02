Cultweb.it - Perché le bolle di sapone sono sempre tonde (non si sfugge)

Non importa quanto grande siano o come vengano soffiate: ledisaranno. Maaccade questo? La risposta si trova nella fisica della tensione superficiale e nella matematica delle forme. Una bolla disi origina quando un sottile strato di acqua eracchiude un volume d’aria. Ilabbassa la tensione superficiale dell’acqua, permettendo al film di mantenersi stabile e di allungarsi senza rompersi immediatamente. Tuttavia, le molecole d’acqua si attraggono reciprocamente, creando una forza che tende a minimizzare la superficie della bolla.delle bellissimedi(fonte: Unsplash)In natura, la forma che racchiude il maggior volume con la minore superficie è la sfera. Se confrontiamo una sfera con altre forme tridimensionali come un cubo o una piramide, vediamo che, a parità di volume, la sfera ha la superficie più piccola.