Perché la moka non smetterà mai di essere di moda

Nel 2025 è lecito chiedersi se uno strumento, qual è la, brevettato 93 anni fa, può avere ancora senso nel panorama del caffè. Con l’avvento dei nuovi strumenti per l’estrazione manuale, come l’aeropress, il cono Hario V60 e il Chemex, sembra infatti che la vecchiastia lentamente cedendo il passo, ma è davvero finita l’era della leggendaria caffettiera ottagonale? No, e vi spiego:È parte della storia d’Italia Sembra un argomento romantico, ma quando ci si trova dinanzi ad un oggetto ancora adoperato in maniera diffusa a distanza di quasi un secolo dalla sua comparsa, c’è da chiedersi il. Laè bella da guardare, ha un fascino retro e una meccanica di funzionamento in grado di conferire un valore artigianale ad ogni estrazione. Si aggiunga che laè in grado di evocare ricordi d’infanzia, poiché tutti noi, quando osserviamo una, è come se stessimo osservando una mamma o una nonna.