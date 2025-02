Lettera43.it - Perché la Cina boccia senza appello il piano di Trump per Gaza

è dei palestinesi ed è una parte inseparabile del territorio della Palestina», ripete da giorni la, opponendosi in ogni occasione possibile aldi espulsione e di acquisizione presentato da Donald. Parole molto chiare e assai meno ambigue di quelle invece pronunciate sulla guerra in Ucraina, dove la posizione di Pechino è meno semplice da interpretare fino in fondo. «Ci opponiamo a qualsiasi trasferimento forzato dei residenti die speriamo che le parti coinvolte considerino il cessate il fuoco ae la governance post-conflitto come un’opportunità per riportare la questione palestinese sul giusto percorso di una soluzione politica basata sulla soluzione dei due Stati e per raggiungere una pace duratura in Medio Oriente», ha dichiarato Lin Jian, portavoce del ministero degli Esteri, subito dopo l’annuncio di