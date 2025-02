Milanotoday.it - Perché in una piazza di Milano sono state allestite due camere da letto

Leggi su Milanotoday.it

Dueda"open air", una totalmente in disordine, una perfettamente organizzata. È il "set" in cui s'imbattono, in questi giorni (fino al 23 febbraio), i passanti milanesi in largo La Foppa, a Moscova. Campeggia il logo del colosso svedese dell'arredamento Ikea, ed è quindi una.