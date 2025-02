Cultweb.it - Perché il calcestruzzo dell’antica Roma era resistente? Tutta questione di tecnica (ora lo sappiamo con certezza)

Il Pantheon di, con la sua maestosa cupola innon armato, è una testimonianza dell’ingegneriana che ha sfidato i secoli. Ma qual è il segreto dietro la straordinaria resistenza delle strutturene? Recenti studi hanno svelato che la chiave risiede non solo nei materiali utilizzati, ma anche nelle innovative tecniche di produzione adottate dagli antichi costruttori.l’interno del Pantheon (fonte: Unsplash)Gli antichini utilizzavano una miscela di cenere vulcanica, nota come pozzolana, e calce viva (ossido di calcio) per creare il loro. La pozzolana, proveniente principalmente dalla zona di Pozzuoli, vicino a Napoli, era rinomata per le sue proprietà leganti. Quando combinata con la calce viva e l’acqua, si innescava una reazione chimica che produceva un materiale estremamentee duraturo.