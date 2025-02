Perché ho tolti i tatuaggi Tony Effe Sanremo 2025 dopo la sorpresa il motivo della trasformazione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il Festival diha regalato molte sorprese, ma una delle più inattese è stata ladi. Il rapper, noto per il suo stile inconfondibile e i numerosisu volto e collo, ha deciso di presentarsi con la pelle completamente pulita, lasciando il pubblico incredulo.A spiegare ildi questaè stato lo stesso, che oggi pomeriggio si è collegato con il Tg1 per chiarire la sua scelta: “Mi sono tolto tutti iper presentarmi come mamma m’ha fatto, come si dice a Roma. Non era un altro, ero sempre io, però più pulito. . Ero molto emozionato”.Leggi anche:, classifica e punteggi del Fanta: Gerry Scotti determinante, chi sta vincendocopre i: ilAnche Caterina Balivo, durante il programma La Volta Buona, ha sottolineato l’inedita emozione del rapper, che ha ribadito: “Ero un po’ emozionato, spero di andare meglio giovedì.