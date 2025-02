Notizie.com - Perché click day e decreto flussi continuano a non funzionare: “L’unico strumento per l’ingresso di lavoratori in Italia produce solo irregolarità”

Leggi su Notizie.com

che esiste oggi inche permetteregolare diin realtàdrammaticamente”.day ea non: “perdiin” (ERO STRANIERO FOTO/CANVA FOTO) – Notizie.comA parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Giulia Gori, portavoce della campagna Ero straniero. L’iniziativa, promossa dalle associazioni A Buon Diritto, ActionAid, Asgi, Federazione Chiese Evangelichene, Oxfam, Arci, Cnca e Cild, ha portato all’elaborazione di un dossier che ha fatto il punto sulday e sul.“Abbiamo chiesto ai tre Ministeri coinvolti, Interno, Esteri e Lavoro i dati rispetto agli esiti delle ultime due annualità del