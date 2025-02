Ultimouomo.com - Perché Bellingham segna sempre negli ultimi minuti

È uno di quei dilemmi aristotelici tipo è nato prima l’uovo o la gallina. È nata prima la capacità di Judedire goldelle partite di calcio oppure è il Real Madrid ad avergli trasmesso questa abilità?Ieri è successo di nuovo e a doverne parlare un’altra volta viene la nausea. Il Real Madrid ha di nuovo affrontato il Manchester City, di nuovo ha rimontato una partitadieci, da 1-2 a 3-2, e di nuovo hatoneidi recupero. Da anni celebriamo il Real Madrid per essere una squadra imprevedibile e capace di recuperare anche le situazioni di punteggio più compromesse, dando alla Champions questa forma di intrattenimento estremo, in cui, come si dice, tutto può succedere.Ma è davvero ancora così? Se qualcosa di imprevedibile continua a ripetersi con ostinata regolarità, possiamo davvero dirci sorpresi? Cosa succede quando l’impensabile diventa la norma?Quando Erling Haaland ha spiazzato Courtois mancavano diecial novantesimo e il Manchester City sembrava aver vinto questo braccio di ferro storto tra due squadre piene di talento e disfunzionalità.