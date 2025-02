Cultweb.it - Perché alcuni hanno più autostima di altri? I fattori che fanno la differenza sono tanti (e funzionano per tutti)

L’è un ingrediente essenziale per il successo personale e professionale. Alcune persone sembrano affrontare ogni sfida con sicurezza, mentre altre faticano a credere in se stesse. Ma da cosa dipende questa? La scienza suggerisce che la fiducia in se stessi non è un tratto innato fisso, ma un equilibrio tra predisposizione genetica, esperienze di vita e scelte personali. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per sviluppare una sanae superare i blocchi che impediscono di realizzarsi pienamente.bambino orgoglioso di sé stesso (fonte: Unsplash)L’si fonda su due elementi chiave: l’autoefficacia e la percezione di valore personale. L’autoefficacia, concetto introdotto dallo psicologo Albert Bandura, nasce dalla consapevolezza di poter acquisire e padroneggiare competenze attraverso impegno e pratica.