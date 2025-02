Internews24.com - Percassi non si sbilancia: «Che risultato preferisco per Juve Inter? Noi pensiamo ad oggi, il nostro cammino…»

di RedazioneL’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca, si è espresso così prima del match col Bruges, facendo riferimento avistato da Sky Sport nel corso del prepartita del match valevole per gli spareggi di Champions League contro il Club Bruges, l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca, ha risposto così ad una domanda relativa antus, la supersfida che andrà in scena domenica e che potrà risultare decisiva sia per la lotta scudetto che per quella per la qualificazione alla prossima Champions.SULLA CHAMPIONS E SU– «La Champions ha un fascino incredibile, giocare i playoff è un grande traguardo per il club. In campionato guardiamo a chi è davanti a noi ma anche a chi è dietro in classifica, sappiamo quanto sia bella e competitiva la Serie A.