Per me oggi è difficile sorridere | Mbangula sconvolge la Juve dopo il primo gol in Champions

Un 2-1 sofferto ma vincente, che dà speranza allaper passare agli ottavi di. Contro il Psg ci ha pensato Samuelall'82', indirizzando un risultato che sarà complicato da gestire in Olanda, la prossima settimana. Nonostante il gol il giovane di 21 anni non è risultato soddisfatto della sua prestazione: "Non sono contento, ho fatto gol, manon sono entrato bene, posso fare molto meglio e non ci sono scuse”, ha spiegato. Giovanni Guardalà, giornalista di Sky, ha provato a fargli guardare il bicchiere mezzo pieno: “Un sorriso lo puoi fare però, è ilgol in— le sue parole — Lo so, ma èper un giocatorequando sa che la prestazione non è stata buona". Poi un'analisi sulla partita della sua: "Noi sappiamo che quando prendiamo gol dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto prima perché avevamo il controllo della partita, ancheil gol — ha sottolinea l'attaccante belga, entrato al secondo tempo al posto di Yildiz — Con la qualità che abbiamo possiamo ancora fare tanti gol e vincere partite”.