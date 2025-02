Iodonna.it - Per la semifinalista di X Factor 2024, l'incipit del Canto degli Italiani sarebbe discriminatorio e il tricolore «anacronistico»

Leggi su Iodonna.it

Può un inno nazionale escludere qualcuno? È la domanda che ha sollevato la cantante Francamente,di X, scatenando un acceso dibattito sui social. In un video pubblicato su Instagram, l’artista ha spiegato di aver pensato di modificare l’Inno di Mameli e cantarlo prima della finale di Coppa Italia di volley femminile con parole più inclusive. In particolare, avrebbe voluto cambiare l’«Fratelli d’Italia», ritenuto poco rappresentativo di tutte le identità di genere. Tuttavia, dopo aver scoperto che la modifica del testo avrebbe potuto configurare vilipendio alla bandiera, ha rinunciato. Alla fine, durante l’evento, Francamente ha cantato l’inno nella sua versione originale, ma trasformando comunque l’esibizione in un messaggio politico e identitario. I 12 concorrenti artisti di “XLive Show” guarda le foto Francamente, l’idea di cambiare il testo dell’Inno di MameliFrancamente, nome d’arte di Francesca Siano, ha raccontato di aver inizialmente valutato di alterare le parole dell’inno per renderlo più inclusivo: «Mi è stato proposto di cantarlo e la prima cosa a cui ho pensato è stata: accetto, ma cambio il testo».