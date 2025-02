Metropolitanmagazine.it - Per la prima volta in Italia la Toscana vara una legge sul suicidio assistito: era una proposta dell’Associazione Coscioni

Una sentenza storica, che fa riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale del 2019, grazie alla quale il Consiglio Regionale dellaha approvato la norma sul fine vita. Dopo la raccolta di 10.000 firme promossa dall’associazione Luca, il testo è stato approvato con 27 voti a favore dai consiglieri Pd,Viva e Cinque Stelle della Regione. Prevedibilmente, i 13 contrari erano invece del centrodestra; solo un consigliere non si è espresso.Fine vita, approvata lainLa norma prevede 20 giorni (entro cui il Comitato per l’etica nella clinica ha sette giorni per esprime il proprio parere) come tempo utile massimo per stabilire se ci siano o meno i requisiti per l’accesso al. I requisiti arrivano dalla sentenza della Consulta. Ovvero: “una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili.