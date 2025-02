Per il Bisonte Firenze partita da brividi sul parquet di Perugia

Leggi su Corrieretoscano.it

– Ilci prova ancora. A cinque giornate dalla fine della serie A1 Tigotà, la classifica è sicuramente complicata, ma nulla è ancora compromesso per la squadra, che ha in mano il proprio destino e che mai come ora ha bisogno di percepire il supporto di tutto l’ambiente per provare con tutte le sue forze a conquistare la salvezza. Fondamentale in questo senso lo scontro diretto del 12 febbraio alle 20.30, con la squadra di coach Chiavegatti attesa al Pala Barton Energy didalla Bartoccini-Mc Restauri, che la precede di un punto in classifica: serviranno tutto l’orgoglio e la grinta che le bisontine hanno già dimostrato di possedere per provare a tornare acon un successo, che sarebbe essenziale per alimentare le chance di permanenza in A1.L’unica ex della sfida è Beatrice Agrifoglio, che ha giocato nella Bartoccini nel 2020/21.