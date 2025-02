Lettera43.it - Per gli Usa l’ingresso dell’Ucraina nella Nato è «irrealistico», Zelensky: «Abbiamo un piano B»

«Se l’Ucraina non è, significa che l’Ucraina costruirà lasul suo territorio.bisogno di un esercito grande quanto quello che hanno oggi i russi. E, per tutto questo,bisogno di armi e soldi, che chiederemo agli Stati Uniti». Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyrin un’intervista all’Economist.Hegseth: «L’adesioneallanon è un esito realistico di un accordo negoziato»Pete Hegseth (Getty Images).Aprendo i lavori della ministerialea Bruxelles, il nuovo segretario alla Difesa americano Pete Hegseth ha dichiarato che «gli Stati Uniti non credono che l’adesioneallasia un esito realistico di un accordo negoziato» e «qualsiasi garanzia di sicurezza dovrà essere sostenuta da forze capaci, europee e non europee».