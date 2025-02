Ilprimatonazionale.it - Per Francamente l’Inno di Mameli non è inclusivo

Roma, 12 feb – Polemiche sui social della cantante Francesca Siano, in arte, partecipante all’ultima edizione di X-Factor. L’artista, nota anche per il suo aperto attivismo sul web, ha cantatoalle finali di Coppa Italia di pallavolo femminile, non prima di averci deliziato con alcune uscite sui suoi canali.“non, in un video su Instagram – successivamente rimosso -, ha dichiarato: «inizia con “Fratelli d’Italia”. La prima cosa che ho pensato è stata cambiare il testo, perché non». Piùdeldi, che ha unito le genti d’Italia sotto il tricolore, non dovrebbe esserci nulla. In teoria. Ma non secondo la ventottenne torinese, che si è indignata per la non possibilità di modificarne le parole, pena il vilipendio.