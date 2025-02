Lanazione.it - Pepito day: Giuseppe Rossi annuncia la sua partita d'addio al calcio a Firenze

, 12 febbraio 2025 – Ha scelto, la città che lo ha fatto definitivamente rinascere dopo il periodo più nero della sua carriera, per dire ufficialmente basta con ilgiocato.saluterà tutta la città e i tifosi viola con una grande festa che avrà luogo sabato 22 marzo alle 18 allo stadio Artemio Franchi, una notte per salutare vecchi amici, compagni ed allenatori e dare inizio ad un altra fase della sua carriera. Quella al di fuori dal terreno di gioco. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, nel corso di una conferenza stampa cheha tenuto presso Palazzo Sacrati Strozzi, sede della Regione Toscana, alla presenza anche del Governatore Eugenio Giani e di un fratello di campo come Borja Valero, protagonista assieme adella Viola che nel 2014 conquistò una finale di Coppa Italia producendo con Montella in panchina untra i più belli visti in riva all’Arno: “Sarà una serata piena di sorprese, con ex giocatori ed allenatori.