Fanpage.it - Pep Guardiola è devastato dopo la sconfitta col Real, nuovi segni sul volto: “Non trovo la soluzione”

Pepsi è presentato nel post gara di Manchester City-Madrid in uno stato psicofisico preoccupante. "Non sono più sufficientemente bravo, non riesco a trovare la soluzione. Questaè il perfetto riassunto della nostra stagione". Dichiarazioni disarmanti accompagnate dasule un comportamento non verbale che sottolineano l'enorme stress che non riesce più a gestire.