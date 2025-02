Oasport.it - Pentathlon, i convocati dell’Italia per la prima tappa di Coppa del Mondo: esordio internazionale della prova ad ostacoli

Leggi su Oasport.it

Si avvicina l’iniziostagionedelmoderno, che per lavolta vedrà andare in scena la nuova disciplina ad, che andrà a sostituire l’equitazione, uscita dal programma di questo sport al termine delle Olimpiadi di Parigi 2024.L’avviodel2025 dimoderno avrà luogo a Il Cairo, in Egitto, da martedì 25 febbraio a sabato 1° marzo: saranno otto gli azzurri al via, tra i quali spicca il nome di Matteo Cicinelli (Carabinieri), reduce dal quinto posto agli ultimi Giochi.Con lui saranno in gara Valentina Martinescu (JuniorAsti) e Roberto Micheli (Fiamme Oro), campioni italiani in carica, Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Aurora Tognetti (Carabinieri), Daniele Colasanti (Fiamme Oro), Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare).