Zonawrestling.net - Penta: “Ho venduto un numero incredibile di maschere da quando sono arrivato in WWE”

Leggi su Zonawrestling.net

ha fatto il suo debutto in WWE lo scorso 13 gennaio, affrontando Chad Gable in uno spettacolare match a RAW, che ha avuto un’importanzanella carriera del messicano.Subito dopo il suo debutto, il suo merchandise è stato messo in vendita sul WWE SHOP, il quale include anche la caratteristica maschera che indossa durante i combattimenti. Come lui stesso ha affermato durante un’intervista rilasciata a Chris Van Vliet, nestate vendute moltissime.“È stata una grande sorpresa per me. Ieri sera una persona mi ha detto quantestate vendute daioin WWE. È unenorme. Non posso naturalmente dire ilesatto, ma posso dire che è davvero alto.così orgoglioso. Nella mia mente, penso solo: ‘Andiamo avanti.’ Non posso fermarmi.