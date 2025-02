Lanazione.it - "Pensando ad Anna" al Cinema Arsenale

Pisa, 12 febbraio 2025 - Negli Anni 70 in Italia, Pasquale Abatangelo, un ex hippy e rapinatore di banche di Firenze, lotta per i diritti dei detenuti in Italia ed è presente in tutte le principali rivolte che hanno scosso le carceri italiane. È ispirato a queste vicende il docufilmadscritto e diretto da Tomaso Aramini arriva aldi Pisa (Vicolo Scaramucci, 2) il 13 febbraio alle 20.30, distribuito da No.Mad Entertainment.adè stato realizzato mediante la tecnica dell'etnografia performativa immergendo Abatangelo in un'esperienza meta-teatrale per riportare in essere il suo vissuto, al fine di una comprensione più profonda della sua persona sia a livello umano che sociale. Lui fu uno dei tredici detenuti politici di cui le BR chiesero la scarcerazione in cambio del rilascio di Aldo Moro: un uomo di salde convinzioni che non si è mai pentito né dissociato, e il cui unico momento di fragilità è il ricordo della donna amata, compagna di una vita di lotta.