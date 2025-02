Tvplay.it - Penalizzazione di 3 punti, terremoto in campionato: come cambia la classifica

Oltre agli episodi arbitrali contestati che hanno contraddistinto l’ultimo turno di Serie A, domenica scorsa ha colpito quanto avvenuto durante il match della capolista. Ora le conseguenze per il club potrebbe essere pesanti E’ stato il peggior weekend della stagione per la classe arbitrale, quello appena trascorso in Serie A. Tanti gli episodi dubbi oggetto di critica e contestazione tra errori evidenti di valutazione e lacune del protocollo VAR con il mancato intervento su situazione facilmente risolvibili con un controllo video.di 3inla– Tvplay.it (Foto LaPresse)Nulla, tuttavia, in confronto a quanto successo in Turchia durante il match tra la capolista Galatasaray e l’Adana Demispor. Al 12? minuto i giallorossi padroni di casa passano in vantaggio con il gol su rigore segnato da Alvaro Morata.