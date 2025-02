Lanazione.it - Pediatra condannato per molestie. Accusato di violenza sessuale nei confronti di due specializzande

La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna a un anno e due mesi, pena sospesa, a carico di undell’ospedale,dineidi due. Nel processo di secondo grado, i giudici non hanno riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche che aveva richiesto la difesa. Secondo l’accusa, che aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado e che all’epoca aveva quantificato in oltre tre anni la pena da infliggere al professionista, viene contestato di aver molestato le giovani dottoresse e nello specifico di "aver tentato in più occasioni vari approcci, sempre respinti, durante i turni di notte". In particolare, sempre secondo l’accusa, avrebbe "allungato le mani, in un caso, toccando una coscia e la schiena al di sotto la maglietta della ragazza e, nell’altro, provando a toccare il seno senza riuscirci per la pronta reazione della ragazza".