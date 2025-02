Inter-news.it - Paventi: «Arnautovic di cuore! Magari ora più chance all’Inter»

Leggi su Inter-news.it

è tornato a parlare della prestazione di Markoe del suo gol importante contro la Fiorentina. Una prova di grande orgoglio dell’Inter, impegnata domenica contro la Juventus. Il giornalista ne ha parlato dagli studi di Sky Sport.BRAVA AD ADATTARSI – Andreaha sottolineato la forza e la bravura dell’Inter di trovare una soluzione alle tante assenze che si sono presentate in questa stagione: «Io credo che al netto delle problematiche fisiche che l’Inter ha già vissuto, rivedere Acerbi in campo fa capire quanto Inzaghi ha dovuto fare di necessità virtù utilizzando sempre de Vrij e spremendo la rosa, anche l’infortunio di Pavard. L’Inter ha dimostrato di sapersi adattare ai momenti, contro la Fiorentina doveva vincere per riscattare il giovedì negativo e rispondere al pareggio del Napoli e lo ha fatto di cattiveria».