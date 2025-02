Inter-news.it - Pavard cresce nel silenzio generale. Inter può contare anche sulla sua leadership mentale!

Benjaminè tornato sui suoi standard nelle ultime prestazioni disputate con la maglia dell’. Errori ridotti al lumicino, attenzione costante nell’arco dei 90 minuti edella difesa.IL PUNTO – Benjaminè stato un protagonista in positivo del match vinto dall’contro la Fiorentina con il punteggio di 2-1. Il calciatore francese si è disimpegnato in maniera ottimale durante tutto lo svolgimento del match, facendo ricordare ai tifosi nerazzurri quelle brillanti prestazioni offerte con costanza nella sua prima eccellente stagione nel club meneghino. Bisognava soltanto attendere il raggiungimento di uno stato di forma necessario per poter assistere al veroin maglia nerazzurra.e le doti dimostrate in-FiorentinaASPETTOESSANTE – In un reparto composto da altri due pezzi da 90, come Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni,non sfigura minimamente nesul piano del modo in cui approccia alle partite.