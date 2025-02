Ilrestodelcarlino.it - Pauroso incidente oggi a Ferrara: scontro tra due auto, tre feriti tra cui una minore

, 12 febbraio 2025 – Un grande spavento per un brutto. Il fatto è successo stamani verso le 8.30 sulla via Calzolai in località Malborghetto. La dinamica, in fase di accertamento a cura della Polizia Locale Terre Estensi, ha visto coinvolte duevetture (una Classe A Mercedes e una Fiat Tipo). L’impatto è stato violentissimo e si è verificato in prossimità di una curva. In loco il personale sanitario del Suem118 che ha provveduto alle necessarie cure delle tre persone coinvolte. Si tratta di una mamma con la figlianne, che si trovano a bordo della Classe A, e un uomo a bordo dell’altra. Al termine dei primi soccorsi, sono state riscontrate contusione multiple di media gravità, con trasporto in ambulanza all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona per tutte le persone coinvolte, per ulteriori accertamenti.