Napolipiu.com - Pastorello sul rinnovo di Meret: “Dialogo aperto, siamo ottimisti per la fumata bianca”

Leggi su Napolipiu.com

suldi: “per la”">Federico, agente di Alex, è intervenuto ai microfoni di TMW per fare il punto sulla situazione contrattuale del portiere, il cui accordo con il Napoli scade a giugno:“Chi conosce Alex sa che è sempre stato un portiere completo, tra i più tecnici d’Europa. A Napoli, in alcuni momenti, è stato criticato forse in modo eccessivo, ma ha una grande forza mentale e basa il suo percorso su lavoro e costanza. Ora è alla sesta stagione in azzurro, ha giocato diverse edizioni della Champions League e ha vinto uno Scudetto. Forse qualcuno lo ha messo in discussione in certi momenti, ma Alex continua a migliorare anno dopo anno e sarà sempre così.Sulha rassicurato: “Ilcon la società è, sincero e diretto.