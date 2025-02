Quotidiano.net - Passione, stile ed eleganza

dichiarazione d'amore La borsa è come una dichiarazione d'amore. È così che il brand spagnolo Anekke intende la sua collezione Olé per il San Valentino 2025 caratterizzata da evidenti richiami passionali. Cuori, stampe, calde pennellate in tutte le nuances del rosso. Il regalo ideale (ma anche molto pratico) per chi ama look straripanti di, allegria e glamour.raffinata Esiste il regalo perfetto per la donna che ama curare ogni dettaglio del proprio outfit, e una delle prove è firmata Ludovica Mascheroni. Che per la festa più romantica dell'anno lancia dei total look coordinati, perfetti esempi diraffinata. Tra le proposte il look grey: cappotto in double di cashmere, pantalone slim in lana vergine e mocassino in suede con suola in cuoio. un cuore scintillante Che San Valentino sarebbe senza un regalo scintillante? La risposta di Breil si chiama Candy, una collezione di gioielli dove l’iconica figura del cuore viene reinterpretata con un design esclusivo e contemporaneo.