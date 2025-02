Ilrestodelcarlino.it - Parrucchiere si faceva pagare per regolarizzare i clandestini

Condannato a sei mesi di reclusione per sfruttamento dell’immigrazione clandestina. E’ la sentenza pronunciata ieri dal tribunale di Pesaro nei confronti di unitaliano di 50 anni residente a Serra Sant’Abbondio. Assolto un cittadino cinese di 40 anni indagato per la stessa vicenda. Secondo l’accusa la richiesta avanzata per uscire dallatà e ottenere il permesso di soggiorno poteva arrivare a quasi 4mila euro. Era la cifra che 5 cittadini cinesi erano disposti a sborsare per poterla propria permanenza in Italia e trovare un lavoro. Nel 2020 il decreto rilancio aveva dato la possibilità di inoltrare domande di emersione perche potevano dimostrare di avere un lavoro in Italia. Venivano inviate le domande online a cui avrebbe fatto seguito un’istruttoria da parte della Prefettura che si sarebbe conclusa con la concessione del permesso di soggiorno.