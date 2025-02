Papa | Non siamo nati per ucciderepace

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.20 "Non posso ancora leggere perché ho la bronchite. Spero di poterlo fare la prossima volta". CosìFrancesco all'udienza generale. Aveva cominciato a leggere la catechesi, poi l'ha dovuta affidare a un sacerdote. "Nonper uccidere,ma per far crescere i popoli. Che si trovino cammini di pace",è la rinnovata esortazione di Francesco. "La guerra è una sconfitta sempre. Preghiamo per la pace". E ricorda tutti i teatri di guerra,dall'Ucraina alla Palestina e Israele, dal Sud Sudan al Myanmar.