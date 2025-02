Tv2000.it - Papa Francesco: “Non siamo nati per uccidere”

Leggi su Tv2000.it

Trump e Putin si sono telefo. Abbiamo concordato di far iniziare immediatamente i negoziati, ha detto il presidente americano. Stamattina, all’udienza generale, è arrivato un nuovo appello di: “Facciamo penitenza per la pace. Nonperma per far crescere i popoli”.Servizio di Paolo Fucili: “Nonper” TG2000.