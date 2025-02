Gqitalia.it - Paolo Sorrentino si scopre designer in occasione del Salone del Mobile 2025

Ha un nome evocativo e toccante l’installazione cheinaugurerà indelde. Si intitola La dolce attesa e, sono parole del regista, «sarà uno spazio atemporale, un ponte invisibile tra presente e futuro, in cui il desiderio si intreccia con il timore di incontrare il proprio destino». Destino che per i napoletani è da sempre visto come una forza ineluttabile, qualcosa che guida gli eventi e che l’uomo può solo accettare con saggezza e ironia. Una sorta di danza tra il presente e il futuro, un'attività che incarna la tipica resilienza di questo popolo diverso da tutti gli altri.«L’attesa è un vuoto da riempire o un’opportunità da accogliere, spesso è pura angoscia», spiega il regista di Parthenope. «La dolce attesa sarà dunque un viaggio, capace di stordire e ipnotizzare».