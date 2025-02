Movieplayer.it - Paolo Sorrentino conferma: "I miei due film con Jennifer Lawrence sono morti"

Leggi su Movieplayer.it

non dirigerànei due biopic annunciati qualche anno fa, nuova collaborazione con Toni Servillo in vista. Tra il 2019 e il 2021aveva annunciato una doppia collaborazione con. Il regista partenopeo avrebbe dovuto dirigere la bionda star in due pellicole, Sue e Mob Girl, ma come hato a Entertainment Weekly entrambi i progetti. "I progetti connonprogetti destinati ad andare avanti in questo momento" ha spiegatoa margine di un'intervista su Parthenope, la sua ultima fatica. Mob Girl avrebbe dovuto raccontare la storia di Arlyne Brickman, moglie di un mafioso divenuta informatrice della polizia. La sua storia è stata raccontata dalla giornalista Teresa Carpenter .