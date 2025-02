.com - Paolini, esordio vincente a Doha: Jasmine batte Garcia e vola agli ottavi

Leggi su .com

(Adnkronos) –per. La tennista azzurra, grande protagonista del 2024 e numero 4 del mondo, ha battuto oggi, martedì 11 febbraio, la francese Caroline, al 76esimo posto nel ranking Wta in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 nel primo turno del torneo.di finaleaffronterà ladi Samsonova-Ostapenko.è subito riuscita a imporre il proprio ritmo, nonostante qualche errore di troppo in apertura, e alza il livello nei punti decisivo, annullando tutte le palle break dell’avversaria e portando a casa il primo set 6-3.prova una reazione all’inizio del secondo, con il parziale che prosegue in equilibrio fino all’affondo decisivo di, che conquista il set 6-4 e il match. Eliminato invece Luca Nardi, impegnato nell’Atp di Marsiglia.