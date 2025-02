Sport.periodicodaily.com - Paok-Steaua Bucarest: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata dei play-off di Europa League 2024/2025. Entrambe vogliono proseguire il loro cammino per dare un senso alla loro stagione.si giocherà giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 21 presso il Toumba Stadium di Salonicco.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI greci sono reduci da una netta vittoria in campionato contro l’Ofi Creta, interrompendo una striscia negativa di due partite senza successi e l’ultima sconfitta patita in Europa League contro la Real Sociedad. Tuttavia la squadra ellenica fatica tra le mura amiche dove hanno incassato due sconfitte.I rumeni sbarcano in Grecia reduci dalla sconfitta contro il Manchester Utd subita nell’ultima partita di Europa League. Nonostante ciò, possono vantare un buon rendimento in trasferta, visto che nelle ultime tre gare giocate lontano da casa sono rimasti imbattuti.