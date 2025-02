Tvplay.it - Panchina a Pirlo, torna in Serie A: tutto fatto per giugno

Andreapotrebbere ad allenare inA la prossima stagione. Ecco le possibili destinazioni E’ un momento altalenante per i Campioni del Mondo 2006 che hanno intrapreso la carriera da allenatore dopo il ritiro dal calcio giocato.inA:per– Tvplay.it (Foto LaPresse)Fabio Cannavaro e Rino Gattuso sono in Croazia alla guida di Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato, le compagini più rappresentative della nazione balcanica. Alessandro Nesta è stato richiamato dal Monza per rimpiazzare Bocchetti che lo aveva a sua volta sostituito lo scorso dicembre. Filippo Inzaghi è secondo in classifica inB con il Pisa e punta a un’altra promozione, obiettivo più vicino per Fabio Grosso, da settimane in vetta al campionato cadetto con il suo Sassuolo.